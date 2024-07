Tödlicher Unfall im Kreis Ahrweiler Ermittlungen gegen Fahrer nach Tod in Motivwagen eingestellt

An Rosenmontag dieses Jahres war auf einer Bundesstraße ein 38 Jahre alter Mann auf der Fahrt zu einem Umzug in dem Motivwagen gestürzt. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Der Mann soll aus über eine Leiter auf das Dach des Wagens geklettert und von dort ins Innere des Wagens gestürzt sein, wie es damals hieß.