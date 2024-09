Familienbetrieb in Rech Gastronomen und Hoteliers an der Ahr auf der Suche nach Nachfolgern

Carola Sebastian-Knieps ist trotz ihrer vielen Berufsjahre in der Gastronomie nach wie vor voller Elan und Tatendrang. Trotzdem: langsam, aber sicher denkt die 66-jährige Hotel- und Restaurant-Fachfrau an einen Rückzug aus dem aktiven Berufsleben. „Ich habe so viele Jahrzehnte von früh morgens bis spät abends gearbeitet – es ist Zeit, an einen Ruhestand zu denken“, meinte die energiegeladene Gastrofachfrau. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Achim Knieps betreibt sie im von der Flutkatastrophe stark heimgesuchten Weinort Rech das Hotel-Restaurant „Sebastian 1520“. Bis ins Jahr 1520 geht schließlich die Familientradition zurück: Der damalige, gerade frisch gekrönte Kaiser Karl V. war es vermutlich, der den Sebastians aus Rech gestattete, das über der Eingangspforte des kleinen Hotel-Restaurants thronende prächtige Familienwappen zu führen. Nun sucht das Gastronomen-Ehepaar nach einem erfüllten Berufsleben Nachfolger für den Betrieb zwischen Ahr und Bundesstraße. Das gestaltet sich nicht einfach.