Rech will Vorzeigegemeinde werden Fotovoltaikanlage soll 1800 Haushalte mit Strom versorgen

Rech im Ahrtal ist auf dem Weg, eine Vorzeigegemeinde in puncto Energieversorgung zu werden. Nachdem der Spatenstich für das Nahwärmenetz mit Kalter Nahwärme vollzogen ist, packt Rech das zweite große Projekt an. Die Gemeinde hat einen Arbeitskreis Energiegewinnung gegründet, der Vorarbeiten für den möglichen Bau einer Photovoltaikanlage (PV) zur Stromversorgung für das ganze Dorf ermitteln soll. Ein denkbarer Standort ist ausgeguckt: Die Anlage könnte auf dem Sonnenhang „Auf dem Forst“ an der linken Seite der Ahr, oberhalb der Weingrenze gebaut werden.