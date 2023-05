Hohe Investitionen Gemeinde Rech verlangt nach der Flut höhere Steuern

In den neuen Haushaltsplan sind die Zahlen bereits eingearbeitet. Trotzdem fehlen der Gemeinde im sogenannten Ergebnishaushalt, über den die laufenden Geschäfte abgerechnet werden, 55.000 Euro bei Einnahmen, die sich auf 2,43 Millionen Euro summieren. Im Finanzhaushalt, über den Investitionen abgewickelt werden, klafft ein Loch von 1,5 Millionen Euro bei Einzahlungen von 10,134 Millionen Euro. Das Minus soll über Kredite gestopft werden. Dabei ist längst nicht gewiss, welche Investitionen im laufenden Jahr überhaupt möglich sind. Folglich könnten die Zahlen am Ende ganz anders aussehen. Übrigens: Einen Tourismusbeitrag erhebt die Gemeinde, wie schon 2022, in diesem Jahr nicht.