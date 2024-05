48 Tiere auf Gnadenhof Eifel beschlagnahmt „Alle Hunde weg, alles geräumt“

Erst am Samstag und Sonntag hatte sie ein harmonisches Hoffest auf ihrem Gnadenhof Eifel gefeiert. Am Dienstagmorgen geschah dann das, was nicht nur Betreiberin Liane Olert, sondern auch die zahlreichen Besucher von nah und fern und die Unterstützer des Gnadenhofs seit Monaten befürchtet hatten: Das Veterinäramt des Kreises Ahrweiler fuhr mit Helfern und mehreren Fahrzeugen vor dem Hof in Harscheid vor, um die Mehrzahl der Hunde mitzunehmen. Von den 54 Hunden seien ihr nur sechs geblieben.