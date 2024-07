Neuer Bürgermeister von Ahrbrück Guido Galle will Umwandlung von Industriegebiet zu Wohnquartier vorantreiben

Die Abrissbagger rollen, die Industriebrache ist längst eine Baustelle. Aus dem Ahbrücker Areal, das früher Brohl Wellpappe beherbergte, soll ein Quartier mit 120 bis 170 Wohnungen werden. Und zwar für Menschen aus dem gesamten flutgeschädigten Ahrtal, wie Guido Galle (59) beim Besuch dort deutlich macht. Der bisherige Beigeordnete, im Hauptberuf IT-Spezialist, wurde im Juni zum neuen Bürgermeister von Ahrbrück gewählt. Die „Konversion“, also die Umwandlung, des Firmengeländes ist eines der großen Projekte, die in der Ortsgemeinde aktuell laufen – neben dem Wiederaufbau der bei der Flut zerstörten Infrastruktur versteht sich. Als Bürgermeister will sich Galle dafür einsetzen, den Wandel voranzutreiben. „Ich hoffe, dass nächstes Jahr mit dem Bau der ersten Wohnungen begonnen wird“, sagt Galle. Allerdings könnten es auch zwei Jahre werden, räumt er ein. So oder so, sein Wunsch ist, dass am Ende seiner Amtszeit in fünf Jahren die ersten Menschen dort wohnen. Bereits zwei Veranstaltungen mit potenziellen Investoren, bei denen die Möglichkeiten vor Ort vorgestellt wurden, habe es bereits gegeben. Allerdings, so macht Galle deutlich, zeigt sich die Wohnungswirtschaft eher zurückhaltend. So plane man den Bau der Wohnungen nun in mehreren Abschnitten, mit jeweils „20, 30“ Einheiten. Vorgesehen seien dabei eher Mehrfamilienhäuser. Der Einfluss der Gemeinde auf den Fortschritt des Projekts ist also begrenzt, zumal, so Galle, das Land „Leitplanken und Richtlinien“ vorgebe.