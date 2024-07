Gastronomie in Altenahr Gaststätte Haus Caspari feiert Wiedereröffnung nach der Flut

Rosmarin, Thymian, Lavendel, Echinacea und eine Fülle anderer Kräuter blühen auf dem neuen Flachdach vom Haus Caspari mitten in Altenahr, an der Einmündung des Roßbergs in die Tunnel-/Brückenstraße. Das einstige Café, von vielen geschätzte Adresse für leckere Kuchen und Torten und Ziel so mancher Wanderung im Freundeskreis, hatte den Wassermassen der Flutkatastrophe vor drei Jahren nicht standgehalten, musste geschlossen und rundum saniert werden. Das ist getan. In einem völlig neuen, modernen Gewand öffnet es seine Türen schon in diesen Tagen wieder, wenn auch die offizielle Eröffnungsfeier erst für den 3. August geplant ist.