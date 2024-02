Hubert Aiwanger in Dernau „Politischer Popstar“ mahnt zur Wachsamkeit

Wie kann der Kreisbauernverband den Auftritt des „politischen Popstars“ Hubert Aiwanger bei seiner Generalversammlung noch toppen? „Da fällt mir nur noch Taylor Swift ein“, gab der Kreisvorsitzende Franz Josef Schäfer seinem Geschäftsführer Knut Schubert eine herausfordernde Aufgabe für nächstes Jahr. Dabei hatte der Vortrag des bayerischen Vize-Ministerpräsidenten und Ministers für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie am Freitag im Culinarium in Dernau durchaus Ähnlichkeit mit der Musik der amerikanischen Sängerin: massentauglich, aber nicht übertrieben intellektuell, lebensnah und zielgruppengerecht, dabei gewürzt mit einer wohldosierten Portion Kritik an der derzeitigen politischen Entwicklung.