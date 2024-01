Jugendherberge in Altenahr Neue Brücke könnte für Wiedereröffnung zu spät kommen

Die Naturschutz-Jugendherberge in Altenahr ist seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 geschlossen. Und das, obwohl das Haus selbst von den Flut weitgehend verschont blieb. Das Problem ist vielmehr die Zufahrt. Denn die Brücke über die Ahr an den nahe gelegenen Tennisplätzen wurde von der Flut weggerissen. So ist Fahrt über den Fluss für Autos derzeit nur über einen flachen Steg ohne Geländer möglich. Das Problem: Bei Hochwasser wird diese Konstruktion schnell überspült – und der Weg über die Ahr somit versperrt. Mit der Planung einer neuen Brücke hat die Ortsgemeinde Altenahr im Dezember ein Ingenieurbüro beauftragt, wie Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann berichtet.