Ortsbürgermeisterin von Kalenborn Annette Winnen will zu Ende bringen, was sie begonnen hat

„Ich möchte gerne das, was ich angefangen habe, zu Ende bringen“, sagt Annette Winnen (59). Seit 2019 ist sie Ortsbürgermeisterin der Gemeinde Kalenborn in der Verbandsgemeinde Altenahr – und sie stellt sich bei der landesweiten Kommunalwahl am 9. Juni wieder zur Wahl für dieses Ehrenamt.