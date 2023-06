Festival Musik und Wein im Ahrtal Karnevalistische Festspielwochen wird es auch in Zukunft in Marienthal nicht geben

„Es war ein erfolgreiches Festival bei bestem Wetter und unter tollen Rahmenbedingungen.“ So fasste Gregor Gäb vom Veranstalter-Team „Kleinkunstandmore“ seine Eindrücke vom diesjährigen Festival „Musik & Wein im Ahrtal“ zusammen. An fünf Abenden gaben sich dabei Top-Acts oberhalb des Klosters Marienthal die Klinke in die Hand. Der Blick hinter die Festivalkulissen zeigt: In der Tat war es wieder eine gelungene Sache – aber es hätte auch ein wenig mehr sein können. Seit die Festivalmacher im vergangenen Jahr unter den Eindrücken der Corona-Pandemie die Marienthaler Klosterruine als Austragungsort verlassen und ihre Bühne und Zelte 100 Meter weiter am Kratzenbach aufgeschlagen haben, steht ihnen wesentlich mehr Platz zur Verfügung, der aber auch gefüllt sein will.