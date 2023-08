Kunst im Dernauer Weinberg Kein Erinnerungszeichen für den Trotzenberg

Künstler Babak Saed sieht die Sache anders. ICHERINNEREMICH, den Satz des Erinnerungszeichens, sieht er zugleich „poetisch, wie auch alltagssprachlich“. Er erlaube viele Blickrichtungen. „Er kann dem Gedanken einen zuversichtlichen Raum geben und auch individuell interpretiert werden“, sagt er. Nicht zuletzt greife seine Arbeit die berechtigte und immer noch meist vorgetragene Sorge der Menschen auf, nach den ersten überwältigenden Hilfsaktionen in Vergessenheit zu geraten. „Ich denke, Erinnerungen wollen bewahrt werden, um sich in der Gegenwart zu orientieren – sei es an die Geschehnisse an der Ahr oder an andere individuelle oder kollektive Ereignisse.“