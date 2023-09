kfd-Gruppe löst sich auf Niemand will die Leitung bei den Katholischen Frauen übernehmen

Warum sich niemand für die Leitung der kfd findet, dürfte seinen Grund in der Flutkatastrophe vom Juli 2021 haben. Die meisten Haushalte in den genannten Ortschaften waren betroffen, die Menschen haben im Wiederaufbau anderes zu tun. Seitdem das Wasser durch das Tal und die Gebäude schoss, ruht das kfd-Leben. „Seit der letzten Mitgliederversammlung im März 2020 hat uns zuerst Corona und dann die Flut in Schach gehalten“, drückte es Hildegard Wolff aus dem Leitungsteam aus. Immerhin war man im Oktober 2021 einer Einladung der kfd Wenden ins Sauerland gefolgt.