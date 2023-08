Eder übergibt Förderbescheid 13,5 Millionen Euro für den Bau einer neuen Kläranlage in Dümpelfeld

Abwässer aus Toiletten, Sanitäreinrichtungen, Küchen und Waschmaschinen, aus Industrie- und Gewerbebetrieben, Gülle aus der Tierhaltung, Grund- und Niederschlagswasser: Abwässer werden zumeist in die Kanalisation geleitet und von dort aus in Kläranlagen zur weiteren Behandlung transportiert. Abwässer sollen und müssen jedoch zuverlässig und umweltgerecht entsorgt und gereinigt werden. Die Technik ist aufwendig und hochkomplex. Umso schlimmer traf es die Verbandsgemeinde Adenau, als die Kläranlage in Dümpelfeld in weiten Teilen bei der Flutkatastrophe beschädigt wurde. „Einem alten Bahndamm ist es zu verdanken, dass nicht alles von den Fluten weggerissen worden ist“, berichtete Bürgermeister Nisius. Mit provisorischen Lösungen hält man sich derzeit quasi über Abwasser. An der Notwendigkeit zum Wiederaufbau habe es keinen Zweifel gegeben. „Für mich ist daher heute ein schöner Tag“, meinte der Verbandsgemeindebürgermeister, als er den Zuwendungsbescheid in den Händen hielt: „Mit diesem Geldsegen können wir endlich starten.“ Dies in Zukunft in großer Gemeinschaft mit der Verbandsgemeinde Altenahr, mit der man fortan in Sachen Abwasser kooperieren will. Nisius: „Es wird ein interkommunales Projekt.“ Das freute auch Ministerin Eder: „Daran wird deutlich, dass es nicht immer einen von vielen ja beanstandeten Eins-zu-Eins-Wiederaufbau geben muss.“