Kommentar zu den Bauernprotesten Die Stimmung kann umkippen

Meinung | Dernau · Die Bauernproteste stehen am Scheideweg. Ob die Bevölkerung weiter an der Seite der Landwirte steht, haben die selbst in der Hand, meint unser Autor.

Von Volker Jost Redakteur Kreis Ahrweiler

16.02.2024 , 18:30 Uhr

Wie geht es mit den Bauernprotesten weiter? Foto: ahr-foto

Die Proteste der Landwirte stehen an einer entscheidenden Weggabelung. Ihre medienwirksamen Demonstrationen mit vielen Hunderten von imposanten Traktoren beeindruckten die Menschen im Land nachhaltig und sensibilisierten sie für die Probleme des Berufsstandes. Doch mittlerweile schaut Deutschland kritischer auf das Geschehen.