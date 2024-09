Mehr Schwung und besserer Durchblick Kommunal-Koordinatoren an der Ahr stellen ihre Arbeit vor

Ahrbrück · Kommunal-Koordinatoren unterstützen ehrenamtliche Bürgermeister und Räte in den flutbetroffenen Gemeinden an der Ahr bei der Entwicklung von Projekten. Innenminister Michael Ebling informiert sich in Ahrbrück über das in Deutschland einmalige Projekt.

11.09.2024 , 18:00 Uhr

Inenminister Michael Ebling (2.v.r.) informierte sich in Ahrbrück über die Arbeit der Kommunal-Koordinatoren. Mit dabei waren auch (v.l.) Bürgermeister Dominik Gieler (VG Altenahr), Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann (Hönningen), Bürgermeister Guido Nisius (VG Adenau) und Ortsbürgermeister Guido Galle (Ahrbrück). Foto: ahr-foto

Von Christine Schulze