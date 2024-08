Industriegebiet in Hönningen Brände in Lagerhallen im Kreis Ahrweiler verursachen Millionenschaden

Am Montagabend um 17.49 Uhr hat es in einem Industriegebiet an der Straße „In den Weidenhecken“ in Hönningen (Landkreis Ahrweiler) einen Brand mit weithin spürbaren Auswirkungen gegeben. War am Abend noch von einer Lagerhalle die Rede gewesen, so teilte die Polizeidirektion Mayen später mit, dass zwei Lagerhallen in Vollbrand gestanden haben. Die weithin sichtbare Rauchsäule sei rund 200 Meter hoch gewesen.