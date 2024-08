B257 gesperrt Lagerhalle in Hönningen im Kreis Ahrweiler brennt

Aufgrund eines Brandes in einer Lagerhalle in einem Industriegebiet in Hönningen im Landkreis Ahrweiler sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei alarmiert worden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeiinspektion Adenau am Montagabend. Da es durch den Brand zu einer starken Rauchentwicklung kommt, wird die Bevölkerung darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch die Warn-App Nina meldete gegen 18.12 Uhr diese Empfehlung und warnte vor möglicher Geruchsbelästigung. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Nina bislang allerdings nicht. Die B257 im Bereich des Brandortes ist am Abend komplett gesperrt worden.