Dümpelfeld übernimmt die Aufgabe Experten wollen keinen Neubau der Kläranlage Lind

Probleme gibt es mit der Kläranlage in Lind, einem Höhenort in der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr. Die Anlage, die Abwasser im Mischsystem reinigt, wurde 1978 gebaut und ist folglich in die Jahre gekommen. Daher stellt sich für die Verbandsgemeinde die Frage, was in der Zukunft wirtschaftlicher ist: ein Neubau in Lind oder die Leitung des Abwassers in die Kläranlage Dümpelfeld in der VG Adenau. Einstimmig empfahl jetzt der Werkausschuss des Eigenbetriebs Abwasserwerk Mittelahr den Anschluss an das nach der Flutkatastrophe erneuerte und leistungsfähige Abwasserwerk Dümpelfeld.