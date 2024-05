Haushaltsbeschluss Die Gemeindesteuern in Mayschoß bleiben stabil

Einstimmig beschloss der Rat der Gemeinde Mayschoß unter Leitung von Bürgermeister Frank Auvera am Montagabend den Haushaltsplan der Ortsgemeinde für das Jahr 2024. Das Zahlenwerk war in einer früheren Sitzung ausgiebig diskutiert worden, so dass der Tagesordnungspunkt jetzt schnell abgeschlossen werden konnte. Im Ergebnishaushalt, über den die laufenden Geschäfte der Gemeinde abgewickelt werden, zeigt sich bei erwarteten „Erträgen“ von 3,7 Millionen Euro und Aufwendungen von vier Millionen Euro ein Fehlbedarf von nahezu 300.000 Euro. Im Finanzhaushalt, über den die Investitionen abgerechnet werden, fehlen 51.500 Euro bei erwarteten Auszahlungen von 16,5 Millionen Euro. Die 51.500 Euro können laut Plan über Kredite finanziert werden.