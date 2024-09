Flutschäden in Mayschoß Abriss der Winzergenossenschaft hat begonnen

Zwölf Uhr mittags am Montag in Mayschoß. Ein Abrissbagger hat sich vor dem alten Haupthaus der Winzergenossenschaft an der Rotweinstraße aufgebaut. Unerbittlich beißen sich die Zähne seiner Schaufeln in den markanten Treppengiebel des Gebäudes aus dem Jahre 1872. Das Dach ist bereits abgedeckt, statt der Fenster sind nur noch schwarze Löcher zu sehen. Das Abbruchgerät lässt nicht locker, bis die erste Stufe des Giebels mit viel Lärm und in einer Staubwolke abstürzt. Es ist heiß, die Sonne sticht, mit einem Wasserstrahl bekämpfen Mitarbeiter des Abrissunternehmens die graue Staubwolke. „Über 150 Jahre, seit 1868“ ist gerade noch als Inschrift auf dem Giebel zu lesen. Nicht mehr lange.