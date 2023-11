Neue Regeln auch für Mayschoß Anlieger zahlen bald weniger beim Straßenausbau

Mayschoß soll insgesamt eine Abrechnungseinheit bilden. Im Gemeinderat unter Vorsitz von Bürgermeister Frank Auvera sorgte das zunächst für Irritationen. Genannt wurden in dem Zusammenhang der etwas Ahr aufwärts liegende Ortsteil Laach, sowie einige Bauten außerhalb der Ortslage wie der Michaelishof ganz oben an der Dorfstraße, der Mönchberger Hof in den Weinbergen und der Bergische Hof, derzeit fast eine Ruine an der Bundesstraße kurz vor Rech. Genannt wurde in dem Zusammenhang auch ein Grundstück am Silberberg. Die Sache soll überprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden. Grundsätzlich ist es möglich, künftig Abrechnungseinheiten zu ändern.