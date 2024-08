Wiedereröffnungen nach der Flut Das tut sich bei der Gastronomie in Mayschoß

Eigentlich ist heute Ruhetag. Als es dennoch klingelt, beeilt sich Sebastian Kläs, Chef des Hotel-Restaurants Weinhaus Kläs in Mayschoß, die Tür zu öffnen. „Winzer Fiebrich liefert mir gerade seinen Wein, da muss ich aufmachen“, sagt Kläs und nimmt einige Kartons entgegen. Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 hatte dem traditionellen Weinhaus an der Bundesstraße und nahe der Ahr in Mayschoß übel mitgespielt. Neun bis zehn Meter hoch hatte sich das Wasser im Erdgeschoss und in den erst vor wenigen Jahren renovierten Gästezimmern darüber aufgetürmt. Immer neue bürokratische Vorgaben und die Sorge um eine Finanzierung hatten die Sanierung verzögert. Doch vor sechs Wochen konnten sich die Türen endlich wieder öffnen.