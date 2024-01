Wirtschaftsunion Ahrweiler Mittelständler sehen rot bei der Ampel

Was Marcus Optendrenk, seit Sommer 2022 Finanzminister im benachbarten Nordrhein-Westfalen und Ehrengast der rheinland-pfälzischen Mittelständler, durchaus unterstreichen konnte. Die Ampel in Berlin löse keine Probleme, sie schaffe welche, so seine Feststellung. Und das immer wieder neu. „Die drei Gruppierungen, die sich auf den Weg der Zukunftskoalition machen wollten, sind in Wirklichkeit auf dem Weg der jeweils eigenen Profilierungssuche. So sehen keine Problemlöser aus“, meinte Optendrenk. „Es ist mit Händen zu greifen, dass sich diese Regierung nicht einig ist. Vor allen nicht in der Finanzpolitik.“ Und: „Wenn man die Regierungsverantwortung für ein Land übernimmt, dann darf man sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen.“ Dass Koalitionen auch funktionieren könnten, werde in Düsseldorf bewiesen, meinte das Kabinettsmitglied von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). „Weil wir einander vertrauen und miteinander sprechen, um Probleme gemeinsam zu lösen“, fügte der NRW-Finanzminister an. Im Nachbarland regiert bekanntlich eine schwarz-grüne Koalition.