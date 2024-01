Verbandsgemeinderat Altenahr beschließt Etat Neue Heizung für die Schule und bessere Ausstattung für die Feuerwehr

In Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Dominik Gieler verlas der erste Beigeordnete Georg Knieps die Haushaltsrede: „Unser Ziel, von der Planungs- in die Bauphase überzugehen, rückt näher“, kündigte er an und nannte dafür einige Punkte: Abriss der Sporthalle in Altenburg und Bau verschiedener Nahwärmenetze. Die Freiwilligen Feuerwehren in den eizelnen Ortschaften verzeichneten kontinuierlichen Zuwachs, folglich seien hier Investitionen erforderlich, so Knieps weiter. Die Wehren müssten neu ausgestattet werden, vor allem müsse die Einsatzbekleidung angepasst und verbessert werden. 120.000 Euro seien dafür erforderlich, dazu kämen Kosten für eine bessere Digitalisieung der Wehr. Auch einen Neubau des Gerätehauses in Kesseling und Planungen für das Feuerwehrhaus in Lind stehen auf dem Programm für 2024. Zur Entlastung der Freiwilligen werde die Verbandsgemeinde einen hauptamtlichen Gerätewart einstellen, hob Knieps hervor.