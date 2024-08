Freiwillige Feuerwehr Heckenbach Neues Einsatzfahrzeug ist Investition in die Sicherheit

„Ich freue mich, dass wir in Heckenbach ein modernes und zeitgemäßes Einsatzfahrzeug den dort engagierten Kräften unserer Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung stellen können“, sagte Bürgermeister Dominik Gieler bei der feierlichen Übergabe und fügte hinzu: „Mit Investitionen in unsere Freiwilligen Feuerwehren ist es wie zu Hause mit den Versicherungen: Man investiert gutes Geld in der Hoffnung, dass man nie einen Vorteil aus der Investition ziehen muss. Bei unseren Feuerwehren haben wir allerdings die Besonderheit, dass diese überall tief in den Ortsgemeinschaften verwurzelt sind und etwa mit der Organisation von St. Martinszügen oder anderen Veranstaltungen sich perfekt in die Gemeinschaft eingliedern.“