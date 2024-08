Neues Leader-Projekt Gewinnspiel soll Pferdehaltung und Artenvielfalt miteinander verbinden

Pferdeweiden finden sich als grüne Flächen mitten in der Landschaft. Reiter bewegen sich gerne und oft in Wäldern und Feldern. Die Verbindung zwischen Naturschutz und Pferdehaltung scheint da nahe zu liegen. Doch folgt man der Stiftung Rheinische Kulturlandschaften, gibt es da vor allem mit Blick auf die Artenvielfalt noch Luft nach oben – was ein neues Leader-Projekt jetzt angehen soll. Das steckt hinter „Pferdehaltung für mehr Artenvielfalt“: