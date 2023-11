Parteitag der Ahr-CDU in Dernau Petra Schneider ist Spitzenkandidatin für den Kreistag

Fraktionsvorsitzender Korden unterstrich in seiner Bewerbungsrede, dass es in jüngster Vergangenheit gelungen sei, eine verlässliche Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg aufzubauen. Sie habe der Fraktion selbst in schwierigen Zeiten einen starken Einfluss auf die Entscheidungen gesichert und stelle auch für die Zukunft eine gute Basis dar. „Noch stärker als zuvor stimmen sich die Fraktionen ab“, sagte der Adenauer. Nach wie vor zu lang sei trotz Personaleinstellungen die Bearbeitungsdauer von Bauanträgen im Kreishaus, bemängelte Korden. Was den Wiederaufbau in eigener Zuständigkeit des Kreises betrifft – es handelt sich um 143 Einzelmaßnahmen – so forderte der Christdemokrat einen „Masterplan Wiederaufbau“ mit einer Darstellung der Einzelprojekte, einer Priorisierung und einem Zeitplan. Mehr Steuerung und mehr Transparenz seien in diesem Zusammenhang erforderlich. Auch müsse „endlich der Zweckverband zur Gewässerwiederherstellung gegründet werden und seine Arbeit zügig angehen“.