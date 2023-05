Großveranstaltung startet am 9.Juni in Ahrbrück Das ist das Programm für „Biker machen Blasmusik“ an der Ahr

Eine Mischung aus Motorengeknatter und dem Klang von Trompeten, Posaunen und Hörnern erwartet Ahrbrück am Wochenende von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni. Denn dann tritt dort, am Eingang zum Kesselinger Tal, „das größte Motorrad fahrende Blasorchester mit Guinessbuch-Eintrag“ zusammen – so das Selbstverständnis der Gruppe. Die Veranstaltung versteht sich auch als „erstes großes Event nach der Flutkatastrophe“ im Ahrtal und als Benefiz-Aktion. Denn am Ende soll finanziell etwas für die Ortsgemeinde Ahrbrück herausspringen, heißt es von den Veranstaltern.