Nach Bürgermeister-Rücktritt Rat wählt Thomas Hostert zum Beigeordneten von Rech

Nepomuk-Brücke

Nach der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem deutschen Verband für Kunstgeschichte reiht sich jetzt auch der Verein „Stadtbild Deutschland“ in die Gruppe derer ein, die den Erhalts der Reste des Bauwerks aus dem Jahre 1723 befürworten. Der Verein setzt sich ehrenamtlich bundesweit für Denkmalschutz und regionaltypisches Bauen sowie Stadtbildpflege ein. In einem Appell an die Recher Gemeinderatsmitglieder bezweifelt „Stadtbild“, dass der Abriss aus Gründen des Hochwasserschutzes notwendig sei. Grund für die Verwüstungen durch die Flut seien „fehlende Hochwasserschutzmaßnahmen oberhalb der Brücke“. Was genau das sein könnte, steht nicht in dem Schreiben. ne