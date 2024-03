Nach Abriss in Rech Standort für Ersatz der Nepomukbrücke gesucht

Weiterhin, so heißt es, sehen die Planungen vor, den Spielplatz im Bereich des ehemaligen Parkplatzes hinter der Alten Schule in Rech wieder zu errichten. Der Parkplatz wiederum soll den Angaben zufolge an der vorherigen Stelle des Spielplatzes wiederaufgebaut werden, sodass beide Standorte getauscht werden. Der neue Spielplatz-Standort liege somit nicht mehr in der Gefahrenzone des Überschwemmungsgebiets und gebe der Gemeinde zusätzliche Möglichkeiten in Hinblick auf die Gestaltung.