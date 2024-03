Umweltfreundlich heizen Rech hat jetzt ein Nahwärmenetz

Was Marienthal schon hat und sich auch andere Gemeinden an der Mittelahr wünschen, ist jetzt im Weindorf Rech Realität: ein Nahwärmenetz fürs Dorf. Zur offiziellen Inbetriebnahme besuchte die Mainzer Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Katrin Eder (Grüne), das durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 heftig geschundene Dorf. Da es sich bei der Nahwärme um ein neues Projekt und nicht um einen von der Flut verursachten Schaden handelt, fließt für die Neuerung kein Geld aus dem Wiederaufbau-Topf von Land und Bund. Folglich waren die vergangenen zweieinhalb Jahre in Rech von Planen und Rechnen bestimmt, zumal ursprünglich erwartete Gelder doch nicht kamen, die Kosten dagegen stiegen.