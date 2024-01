Mittelahr macht sich Gedanken Rotweinwanderweg soll auch außerhalb der Saison attraktiver werden

Der Rotweinwanderweg ist eine der tragenden Säulen des Fremdenverkehrs an der Mittelahr. Deshalb soll er noch in diesem Jahr verbessert, attraktiver gemacht und weinbaulich aufgewertet werden. Diesem Vorschlag der CDU-Fraktion schloss sich der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Altenahr einstimmig an und stellte 5000 Euro im Haushaltsplan 2024 als Anschubbetrag für die notwendigen Planungen ein. CDU-Sprecherin Ingrid Näkel-Surges erinnerte daran, dass die Aufwertung des Rotweinwanderwegs Teil des Tourismuskonzepts der Verbandsgemeinde sei. „Wir müssen uns mit Innovation und Nachhaltigkeit neu positionieren“, betonte sie. Das gelinge nur mit neuen Angeboten und innovativen Maßnahmen. Erste Gespräche hätten bereits mit der Gesellschaft „Zukunft Mittelahr“ stattgefunden. Ziel sei es, den Tourismus auch außerhalb der Saison zu stärkten. Angedacht sei, entlang des Weges Stationen mit Themen rund um Weinbau, Klima und Geologie an der Mittelahr zu gestalten. Außerdem solle mit dem Bau verschiedener Lebensraumhilfen ein Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt für Pflanzen und Tiere in den Weinbergen geleistet werden.