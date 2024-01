Benefiz-CD für das Ahrtal Sängerin Nadia Ayche sorgt mit Schlafliedern für Entspannung

2022 kam ihr die Idee eine Benefiz-CD aufzunehmen, und unter dem Motto „We Ahr the children“ ist eine Meditations- und Musik-CD mit fünf Entspannungsübungen und fünf Liedern entstanden. Mit dem Verkaufserlös dieser CD wurden Betroffene aus dem Ahrtal unterstützt, Familien, Kinder und Senioren. Anknüpfend an diesen Erfolg, entschloss sich Nadia Ayche, eine zweite CD aufzunehmen. Die neue CD „Glaub‘ an die Sterne“ beinhaltet zehn selbst komponierte Schlaflieder. „Meine Songs heben sich von den üblichen altbekannten Schlafliedern ab, da es neue Melodien sind und wir die Lieder nicht mit Synthesizern, sondern mit echten Instrumenten, wie Flöte, Gitarre, Cello, Violine und Piano eingespielt haben“, meint Nadia Ayche. Die CD hat sie in Hamburg mit dem Musikerkollegen Andreas Hecht aufgenommen.