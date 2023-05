Schulentwicklung in Gemeinde Altenahr Experten rechnen mit steigender Zahl an Grundschülern

Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 hat die meisten der Schulen in der Verbandsgemeinde Altenahr (VG) unbenutzbar gemacht. Lediglich die Schule in der Höhengemeinde Berg war nicht betroffen, und die Grundschule Ahrbrück konnte schnell saniert werden. Als Ruinen hinterlassen hat die Flut die Grundschulen in Altenburg und Dernau sowie die Realschule plus (Regionale Schule) in Altenburg. Während sich derzeit etwa der Bauausschuss der VG mit Fragen rund um einen Wiederaufbau bzw. einen Neubau beschäftigt, hatte sich der Schulträgerausschuss der VG jetzt mit der Schulentwicklungsplanung zu befassen.