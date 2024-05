Infrastruktur im Ahrtal Schulterschluss entspannt den Facharbeitermangel

Markus Becker ist so ein Infrastruktur-Fachmann und hat die Hochwasserkatastrohe im Ahrtal als selbst betroffener Einwohner und Mitglied des Krisenstabes der Kreisstadt hautnah erlebt. Beim Wiederaufbau war er mit seiner beruflichen Expertise und seinem Ingenieurbüro von Anfang an Ratgeber und aktiv eingebunden in Planungen und Aufbaumaßnahmen. In Dümpelfeld referierte er jetzt vor regionalen Kommunalpolitikern darüber, was Bürgermeister, Landräte und Führungskräfte in der Kommunalverwaltung, aber auch private Infrastrukturunternehmen unternehmen können, um eine widerstandsfähige Infrastruktur zu fördern und aufzubauen. Die aus der Katastrophe gewonnenen Erkenntnisse gelte es umzusetzen. Durchaus wünschenswert sei ein „Infrastrukturverband Ahrtal“, in dem die Belange der einzelnen Kommunen klug vernetzt gebündelt werden könnten.