Wintersport im Kreis Ahrweiler Skipisten öffneten nach jahrelangem Winterschlaf

Kreis Ahrweiler · Viele Jahre standen die Skilifte im Kreis Ahrweiler still: Am Wochenende wurden sie in Kaltenborn und Dernau wieder in Betrieb genommen. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie in diesem Jahr erneut zum Einsatz kommen?

23.01.2024 , 18:00 Uhr

Hohe Acht wird zur Piste: Der Skilift in Jammelshofen erstmalig seit vielen Jahren wieder in Betrieb. Foto: ahr-foto

Frostige Temperaturen und 25 Zentimeter Schnee: beste Bedingungen zum Skifahren. An dem besonderes schneereichen Wochenende sind die Skilifte in Kaltenborn und Dernau nach vielen Jahren wieder heißgelaufen. Der Ortsbürgermeister von Kaltenborn, Manfred Hoffmann, zieht eine positive Bilanz zum Skilift an der Hohen Acht: „Die Bedingungen waren super. Wir hatten schon lange nicht mehr so viel Andrang.“