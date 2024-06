Weinblütenfest Mayschoß Zwischen Baustellen, Burgunder und Ballermann

Die neue Wein-Majestät ist 22 Jahre alt und hat 2019 auf dem Are-Gymnasium das Abitur gemacht. Inzwischen ist sie Krankenschwester und arbeitet in der Uniklinik Bonn. Der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Mirco Burkhardt, überreichte ihr nicht nur einen dicken Blumenstrauß, sondern unterstrich unter dem Beifall der vielen auf dem Festplatz versammelten und lautstark jubelnden Menschen, dass der Weinort bei der neuen Majestät und Wein-Botschafterin in den besten Händen sein werde. Chiara I. wird ab Herbst den in die Weinberge eingebetteten Weinort am Fuße der Burgruine Saffenburg repräsentieren. Die neuen Prinzessinnen sind beide 16 Jahre alt und gehen noch zur Schule. Das 1000 Einwohner zählende Dorf in der Verbandsgemeinde Altenahr ist zudem Heimatort der ältesten Winzergenossenschaft der Welt, deren von der Flut zerstörtes Gebäude derzeit abgerissen und völlig neu wiederaufgebaut wird. Vom angrenzenden Rotweinwanderweg bietet sich eine wunderbare Aussicht auf das kleine Dorf, das einer der berühmtesten Weinorte des Ahrtals ist.