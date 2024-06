David Fuhrmann im Portrait So tickt Dernaus neuer Bürgermeister

Ein Kran ragt hoch hinaus, im Hintergrund die Weinberge, schweres Gerät rollt durch den Ort. In Dernau ist der Wiederaufbau knapp drei Jahre nach der Flutkatastrophe noch immer in vollem Gange. Der designierte Ortsbürgermeister David Fuhrmann steht derweil am Ufer der Ahr und erklärt im Gespräch mit dem General-Anzeiger, was ihn motiviert, sich für seine Heimat zu engagieren. Der gerade einmal 35-Jährige, im Hauptberuf Feuerwehrmann in Bonn, hat in Dernau schon eine ganze Reihe von ehrenamtlichen Ämtern bekleidet, erst im Junggesellenverein, später im Gemeinderat. Seit 2019 ist Fuhrmann erster Beigeordneter der Gemeinde. Auch das ist ein Ehrenamt. Gleiches gilt nun für das Amt des Ortsbürgermeisters. Dieses wird Fuhrmann offiziell ab dem 8. Juli bekleiden. Dann ist um 20 Uhr im Bürgerhaus die Amtseinführung bei der konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats. Bei der jüngsten Wahl konnte Fuhrmann als Kandidat der Freien Bürgerliste (FBL) rund 60 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen und setzte sich damit gegen Udo Sebastian von der CDU durch. Dessen Namensvetter, der christdemokratische Noch-Bürgermeister Alfred Sebastian, war nach 15 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl angetreten.