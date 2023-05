Silberne Ehrennadel Visionäres Vorbild für den deutschen Spätburgunder

Die Ehrung gilt seinem Wirken in einer Zeit, in der der Rotwein von der Ahr international kaum einen Namen hatte und mehr von trinklustigen Reisegruppen der Nation geschätzt wurde. In den 1980ern tauschte Näkel als Quereinsteiger das Lehramt gegen den Weinbau und widmete sich von Beginn an ausschließlich der Qualität statt Masse. Er setzte auf lange Maischestandzeiten und den Ausbau in kleinen Holzfässern. „Mit diesem Streben hat er es vom No-Name-Weingut zur weltweiten Anerkennung für Spät- und Frühburgunder geschafft, er war Mitgründer des Deutschen Barriqueforums, hat gemeinsam mit Freunden Weinbauprojekte in Südafrika sowie Portugal erschaffen und seinen Top-Betrieb sicher in die nächste Generation überführt“,so VDP-Vizepräsident Joachim Heger in seiner Laudatio.