SV Altenahr hat Probleme Für den Tennisverein geht es schlicht ums Überleben

Nach der Flutkatastrophe an der Ahr im Juli 2021 steht der Sportverein Altenahr mit seiner einstmals großen Tennisabteilung arm da. Nicht nur, dass die Wassermassen die drei gut gepflegten Tennisplätze und das Clubhaus an der Ahr gegenüber dem großen Parkplatz an der Tunnelstraße fortgerissen und vernichtet haben. Jetzt droht auch noch die neue Bleibe in Ahrbrück verloren zu gehen. Die Zahl der Mitglieder ist von etwa 200 auf 50 geschrumpft, die Vereinskasse leer.