Mehr als drei Jahre nach der Flut Umweltministerin weiht kaltes Nahwärmenetz in Altenburg ein

Beim kalten Nahwärmenetz, so das Umweltministerium, das dessen Bau mit knapp 1,8 Millionen Euro gefördert hat, werde Wärme ausschließlich über Erdwärmesonden gewonnen. In Altenburg seien Felder mit 75 Erdwärmesonden angelegt und in eine Tiefe von 120 Metern in den Boden eingelassen worden. Die Sole-Sonden nähmen die umliegende Erdwärme auf, die ganzjährig bei zehn bis zwölf Grad Celsius liege. Über ein Wärmeträgermedium, oft ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, werde die Erdwärme in einem Ringleitungssystem zu den einzelnen Hausanschlüssen transportiert und von lokalen Wärmepumpen auf die gewünschte Temperatur angehoben. „Kalte passive Nahwärme ist besonders effizient: Aufgrund des niedrigen Temperaturniveaus des zirkulierenden Wärmeträgermediums entstehen kaum Leitungsverluste“, wird Thomas Giel, Professor für nachhaltige Gebäudenergiesysteme an der Hochschule Mainz, als fürs Projekt zuständiger Wissenschaftler zitiert.