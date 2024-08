Neues aus dem Leben von Katharina von der Marck Uneheliche Viehmagd wird zur geliebten Gräfin

Ein edel glänzendes Hochgrab aus scharzem Marmor - was den Besucher in der Mayschoßer Pfarrkirche St. Nikolaus und Rochus am Hang über dem alten Weindorf erwartet, würde wohl niemand in dieser ländlichen Gegend vermuten. Die Deckplatte zeigt als Relief aus dem Stein gearbeitet die Gestalt einer schönen jungen Frau, deren Kopf auf einem Kissen ruht. Es ist das Bildnis der Gräfin Katharina von der Marck, der dritten Ehefrau des Grafen Ernst von der Marck. Der Mayschoßer Heimatforscher Sebastian Wolfgang Schmitz hat bei neuen Recherchen im Archiv der Grafenfamilie von Arenberg im belgischen Enghien neue Spuren des Lebens dieser ungewöhnlichen Frau gefunden.