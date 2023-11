Abteilung Wiederaufbau in Altenahr Alle Fäden verbinden sich in einer Hand

Für den Neubau der Grundschule in Dernau ist ein Förderantrag gestellt, die Bewilligung steht allerdings noch aus. Förderanträge gestellt sind auch für die Schulen in Altenburg, die Hochwasser angepasst saniert werden sollen. Das bedeutet, dass die Technikräume ins Obergeschoss kommen. Damit fehlen etwa bei der Grundschule zwei Räume, denn Klassen kann man in den früheren Technikräumen im Parterre nicht einrichten, sie sind zu klein und zu dunkel. Da gleichzeitig die Dachisolierung verbessert und das Obergeschoss saniert werden sollen, sind nicht alle Kosten aus dem Wiederaufbaufonds gedeckt. Für das Jugendbüro, das total von der Flut zerstört worden war, läuft ein Förderantrag auf Wiederaufbau. Weitere Hürden sind zu überwinden, etwa bei der Realschule plus, deren Heizung auf Wärmepumpe umgestellt werden soll. „Da muss zunächst berechnet werden, was wirtschaftlicher ist, eine Wärmepumpe, wie vom Rat favorisiert, oder eine Gasheizung“, beschreibt Gieler einen möglichen Stolperstein beim umweltgerechten Wiederaufbau.