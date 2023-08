Gemeinderat Dernau baut auf Warme Wohnungen und ein Supermarkt für mehr Wohnqualität

■ Supermarkt: Mit seinen 1390 Einwohnern ist Dernau auch nach der Flut noch eines der größten Dörfer in der Verbandsgemeinde Altenahr. Zwar gab es zuvor Einkaufsmöglichkeiten etwa für Bäckereiprodukte, Lebensmittel und Getränke im Ort. Darum hatte die Gemeinde bei der Ausweisung des neuen Gewerbegebiets an der Bundesstraße auf die Ansiedlung eines Supermarkts dort verzichtet. Das hat sich jedoch dramatisch geändert, nachdem die Flut die Geschäfte zerstört hat und mit ihrem Wiederaufbau wohl nicht zu rechnen ist. Darum beschloss der Rat der Gemeinde jetzt einstimmig, im Gewerbegebiet einen Vollsortimenter mit mindestens 800 Quadratmeter Verkaufsfläche oder sogar mit bis zu 1200 Quadratmetern anzusiedeln. Wie Bürgermeister Alfred Sebastian ausführte, ist die Ansiedlung auch notwendig, um Kaufkraft in der Verbandsgemeinde zu halten; derzeit flössen 83 Prozent der Kaufkraft in Nachbarkommunen. Jörg Schäfer, der Betreiber des Rewe-Markts in Ringen habe bereits Interesse signalisiert. Folglich beschloss der Rat die Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet im beschleunigten Verfahren. Einstimmig vergab er den Planungsauftrag an das Planungsbüro Immissionsschutz. Städtebau. Umweltplanung, das schon das Gewerbegebiet geplant hatte. Vorausgegangen war eine Änderung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Verbandsgemeinde Altenahr. Neues Ziel ist es, „die künftige Entwicklung des Einzelhandels und deren Standorte im Sinne einer ausgewogenen und nachhaltigen Versorgungsstruktur zu definieren“, so die Verwaltung.