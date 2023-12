Winzergaudi auf dem Weingut Bertram Warum das Winzerfest in Dernau gerade jetzt so wichtig war

Die konnten sich dabei auch ein Bild vom Fortgang des Wiederaufbaus machen. Wie in vielen betroffenen Weingütern war nach der Katastrophe in Windeseile die Weinproduktion wieder aufgebaut worden, Winzer aus ganz Deutschland und unzählige Helfer hatten dabei unterstützt und die Lese des 2021er Jahrgangs möglich gemacht. Alles andere stand hinten an, auch bei den Bertrams, die ihre Winzergaudi im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hatten. Damals hatten sie die Gäste noch in die Weinberge eingeladen, jetzt konnte zumindest auf einem geschotterten Platz am Weingut wieder gefeiert werden. „Hier haben wir in diesem Jahr Platz und da haben es die Dernauer nicht so weit“, meinte Christian Bertram.