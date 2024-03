Ehemalige Landtagsabgeordnete im Ahrtal "Was wir gesehen haben, hat uns betroffen gemacht"

• 42.000 Menschen betroffen: Besser wurde das in Schuld nicht, als die große Gruppe bei deutlichem Regen dicht zusammengedrängt unter Schirmen sich persönlich einen Eindruck von den Auswirkungen des Geschehens in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 mit mindestens 135 Toten machte. Begrüßt wurden sie in Schuld von Staatssekretärin Nicole Steingaß aus dem Mainzer Innenministerium, die auch die Wiederaufbauorganisation des Landes nach der Flut leitet. Steingaß sprach von „unterschiedlicher Betroffenheit“ der Menschen in den verschiedenen Orten und warb um Geduld beim Wiederaufbau. Die zahlreichen notwendigen Maßnahmen müssten ineinandergreifen. Das brauche Zeit. „Der Start war schwierig“, sagte sie, im Ahrtal seien immerhin insgesamt 42.000 Menschen betroffen. „Wir sind froh über jeden, der geblieben ist , und wir freuen uns über jeden, der wiederkommt“, führte sie aus.