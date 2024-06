6000 Besucher beim Open Air in Dernau Wasser vun Kölle trifft Wein von der Ahr

Was im vergangenen Jahr eine einmalige Sache zum Jubiläum der Dagernova Weinmanufaktur gedacht war, nämlich ein zweitägiges Musikfestival im Dernauer Gewerbegebiet, erzeugte bei vielen Gästen den Wunsch nach einer Wiederholung. Dem kamen die Weinmacher nur zu gerne nach und starteten nun eine zweite Auflage. „Wieder mit einem super Ergebnis“, zog Vorstandssprecher Vivien Greber am Tag nach dem Festival eine erste Bilanz. Hinter ihm und einem großen Team lagen zwei ebenso anstrengende wie tolle Tage. Das Wetter hielt weitestgehend, die Besucher waren hochzufrieden. Und sie kamen erneut in Scharen: 2000 Gäste am ersten Festivaltag, doppelt so viele am Samstag – was Ansporn genug für eine weitere Auflage dieser Musikshow sein dürfte. Aber darüber müsse man nun erst einmal beraten, so Greber.