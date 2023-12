Altenahrer Sternstunden am Wochenende Wo die Weinkönigin mit dem Weihnachtsmann anstößt

Das Feiern haben sie an der Ahr auch nach der Flutkatastrophe nicht verlernt, das zeigte einmal mehr das große Vorweihnachtsevent der „Altenahrer Sternstunden“ am Wochenende. Auf dem Parkplatz der einstigen Seilbahn war ein großes Budendorf entstanden, von einer Bühne herab gab es jede Menge Programm. „Das ist wirklich üppig hier und bietet für jeden Besucher etwas“, so eine junge Dame zum Angebot, einem gelungenen Mix aus Weihnachtsmarkt, Weinfest und ein wenig Jahrmarkt.