Weinbauverband der Ahr zieht Bilanz In den Kellern reifen hervorragende 2023er Ahrweine heran

Ähnlich wie im Herbst 2022 startete die Lese an der Ahr auch in diesem Jahr zwei Wochen vor dem langjährigen Mittel und zunächst mit den früheren Sorten Anfang September. In dieser Zeit begünstigte eine niederschlagsfreie Witterung die zügige Lese und garantierte die sehr guten Qualitäten bei den Sorten Rivaner, Dornfelder und Frühburgunder. Die Leitsorte der Region, der Spätburgunder, konnte in der letzten Septemberdekade und in der ersten Oktoberwoche bei zumeist sonnigem Altweibersommerwetter nochmals täglich deutlich an Mostgewicht zulegen.